Udinese – Martins, Pafundi e Balzaretti / Si scrive il futuro: la giornata

Questi sono giorni fondamentali per la squadra bianconera. Sono tantissime le situazione in continua evoluzione. Sicuramente bisogna partire dalla dirigenza. Nelle ultime ore si sta avvicinando Federico Balzaretti al team del Friuli Venezia Giulia. La trattativa si sta definendo e restano da limare solamente gli ultimi dettagli. L'arrivo dell'ex Vicenza non prevede l'addio di Marino, ma anzi i due dovrebbero lavorare in simbiosi almeno per una stagione. Non solo in società arrivano importanti novità, in questo ultimo periodo sia Matheus Martins che Simone Pafundi stanno lavorando al loro futuro.