Udinese-Inter / La Gazzetta prova ad indovinare la mediana: il punto

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. Il match odierno sarà tutt'altro che da sottovalutare e l'Udinese scenderà in campo con un sogno: il primato in classifica. Con una vittoria e una serie di combinazioni, il team friulano potrà chiudere la prima parte di stagione in vetta e davanti a tutte le altre. Il tecnico ha studiato nel migliore dei modi gli avversari ed adesso si prepara per poter mettere sul campo il miglior undici possibile. Non sarà semplice poter fermare le scorribande della squadra di Simone Inzaghi, ma si prospetta una partita dai mille ribaltamenti e dalle tante occasioni da gol, visto il modo di giocare dei due team.