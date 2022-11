Napoli-Udinese / Kvaratskhelia vuole rientrare: le ultime sulle cure

Il team bianconero si prepara all'ultimo incontro di questo 2022. Ecco le parole del direttore Pierpaolo Marino in vista dei prossimi impegni

Il georgiano è senza ombra di dubbio il giocatore che sta trascinando il Napoliin questo inizio di stagione. C'è poco da fare, ma da lui ci si aspetta davvero tantissimo sul campo da gioco. Le ultime due partite, però, non le ha potute giocare per via di un infortunio tutt'altro che semplice da smaltire. Ora si sta forzando per poter riaverlo già tra 48h contro l'Udinese, ma la situazione non è delle migliori. Ecco il punto sul suo recupero e su tutte le cure che sta eseguendo per poter essere pronto nell'ultima partita ufficiale del 2022. Scopriamo se Kvara ci sarà allo stadio Diego Armando Maradona.

Al momento il calciatore georgiano sembra essere stato fermato dal nuovo regolamento anti doping. L'attaccante non può più dal primo gennaio potersi fare delle siringhe di cortisone per accelerare il recupero, perché sarebbero considerate come sostante dopanti. Bisogna muoversi di conseguenza e provare in tutti i modi a rientrare per la partita, ma senza strafare. Secondo il quotidiano Repubblica, infatti, risulta molto difficoltoso un suo recupero in tempi brevi e di conseguenza si sta lavorando in modo da fare il possibile per poter avere la possibilità di recuperarlo al meglio in vista della seconda parte di stagione.

Contro l'Udinese ci sarà — A questo punto risulta molto difficile che con una terapia conservativa possa scendere in campo questo weekend contro i friulani. Solo nelle prossime ore si avrà l'ufficialità, ma comunque si può sperare solo in una vera e propria impresa. Oggi arriveranno delle nuove comunicazioni, importanti, da CastelVolturno e solo dopo scopriremo la decisione ufficiale della società partenopea. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema infortuni. Anche l'Udinese deve rinunciare a diversi suoi componenti. Ecco chi potrà esserci e chi non ci sarà in questa ultima trasferta del 2022. Becao e Udogie i primi indiziati: le ultime <<<