Genoa, Biraschi: “Grande prestazione, ma quelle occasioni nel finale…”

Il commento del difensore del Genoa.

UDINE - Ieri sera Udinese e Genoa si sono divise la posta in palio, nello scontro diretto andato in scena al Ferraris nel ventisettesimo turno di Serie A. Un pareggio tutto sommato positivo per entrambe le squadre, le quali si sono portate rispettivamente a quota trentatré e ventotto punti in classifica. Ai microfoni di Genoa Channel, ne ha parlato il difensore rossoblu Davide Biraschi: "C'è grande soddisfazione per il punto conquistato e per la grande prestazione messa in campo, anche se inevitabilmente resta un po' di rammarico per le occasioni finali di Zajc e Behrami. Sono state opportunità importantissime. Purtroppo, però, era il novantesimo e la lucidità e le forze erano poche. Peccato, ma la prova della squadra è stata comunque molto positiva. ".