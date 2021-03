Genoa-Udinese, Ballardini: “I friulani non ci hanno concesso spazi. E sulla salvezza…”

Le parole di Davide Ballardini, allenatore del Genoa, a ridosso della sfida di campionato giocata contro l'Udinese

UDINE - Al termine della gara tra Genoa e Udinese, oltre al tecnico bianconero Luca Gotti, alla consueta conferenza stampa ha parlato anche l'allenatore dei liguri Davide Ballardini. Ecco le sue parole: "Avevamo voglia di vincere, ma avevamo anche grande rispetto per l'Udinese. Sono una squadra capace di negare ogni spazio. Sono stati estremamente efficaci nel ripartire. Hanno gamba e noi abbiamo cercato di metterli in difficoltà. Tuttavia sapevamo che non avremmo dovuto concedere loro troppo campo. La gara è stata equilibrata. Ho visto la squadra ben messa in campo, i giocatori stavano bene. Quando è così fai fatica a cambiare. Non mi pare che neanche i friulani abbiano fatti tutte e cinque le sostituzioni".

La salvezza

"Ora il Genoa ha 28 punti. Quando sono arrivato ne aveva 7. Certamente l'Udinese ha una situazione più agiata. Per la salvezza servono ancora un po' di punti. Bisognerà mordere il ferro per riuscire nell'obiettivo. Dietro di noi ci sono delle squadre importanti. La nostra concentrazione è al massimo. Non possiamo permetterci di rilassarci".

Il gioiello Scamacca

"Noi abbiamo un'idea ed è la seguente: cerchiamo subito di condizionare gli avversari e, se ci riusciamo, portiamo a farli sbagliare nelle loro metà campo. L'Udinese però è stata brava a ricomporsi. Non ci hanno concesso praticamente nulla. E hanno puntato su calciatori forti nei contropiedi grazie alla loro rapidità. Ci lasciavano giocare per farci scoprire così da attaccarci in maniera pericolosa. Il nostro compito, tuttavia, è quello di restare una squadra compatta ed equilibrata, dove ogni calciatore dà il massimo. Abbiamo un parto attaccanti composto da cinque giocatori più Pjaca. Oggi non abbiamo giocato con Scamacca dal primo per non dare punti di riferimento ai bianconeri. Volevamo attaccare gli spazio. Scamacca comunque è un ragazzo interessante e ormai lo sappiamo. Ma la squadra viene prima del singolo elemento".