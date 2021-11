Notizie Udinese – Gotti: ”Siamo immaturi. La formazione di domani…”

In vista del match di domani, mister Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

E’ tempo di vigilia. Domani, alle ore 12:30, l'Udinese scenderà in campo per affrontare il Genoa, reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro la Roma. Sarà una vera e propria lotta per tutti i novanta minuti. In attesa di questa importante sfida, Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue dichiarazioni.