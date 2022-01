Genoa-Udinese / Cioffi: ”Ecco cosa servirà oggi pomeriggio”

L'Udinese è pronta a scendere in campo per affrontare il Genoa. Nel pre partita, diversi protagonisti, sono intervenuti ai microfoni di Dazn

Il tecnico toscano ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni. ''Navighiamo a vista sul lato fisico per via dei rientri recenti. Su quello mentale ci siamo. Momento delicato? Non cambia nulla: per una realtà come la nostra i punti sono sempre doppi. La vera forza della squadra è nel gruppo e nello staff. Oggi dovremo essere bravi ad affrontare la partita con umiltà e coraggio ''. Ma non finisce qui. Ecco le parole di Walace.

Il centrocampista brasiliano partirà dal primo minuto. Ecco cosa pensa della gara contro il Genoa. ''Oggi dobbiamo aspettarci una partita dura e calda perché loro hanno un nuovo allenatore. Quindi, i giocatori verranno con un atteggiamento diverso e delle motivazioni in più. Dobbiamo essere pronti ad affrontarli. Voglio fare bene due cose: correre e leggere bene il gioco. Inoltre, come nelle altre partite, cercherò di aiutare i miei compagni per non correre rischi. Dobbiamo e vogliamo vincere oggi, non possiamo risparmiarci: dobbiamo andare a 100 km all’ora''. Nel frattempo, sono uscite le formazioni ufficiali. Mister Cioffi ha optato per i titolarissimi. Dentro gli acciaccati Deulofeu e Molina. Inamovibile bomber Beto. Rientreranno anche Marco Silvestri e Rodrigo Becao, hià utilizzati in Coppa Italia contro i ragazzi di Maurizio Sarri. Sorprende tutti, invece, Blessin che opta per un 4-2-3-1. Fuori sia Calafiori che Cambiaso. Davanti c'è Destro. Ecco tutte le scelte<<<