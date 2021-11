Udinese-Genoa / Il top e flop del match della Dacia Arena

Eccoci con il top ed il flop della quattordicesima giornata di campionato. Udinese e Genoa pareggiano per 0-0

Pomeriggio amaro per l'Udinese. I ragazi di Gotti non riescono ad andare oltre un pareggio per 0-0 contro il Genoa. I friulani salgono a quota 15 punti in classifica. Nel prossimo match, i bianconeri voleranno all'Olimpico per sfidare i biancocelesti di Maurizio Sarri. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Il migliore in campo è Walace. Il brasiliano fornisce, forse, la sua miglior prestazione stagionale. Oggi entra in campo con la giusta concentrazione e grinta. Recupera tantissimi palloni e trasforma le azioni da difensive ad offensiva. Domina in mezzo al campo. Nel secondo tempo sfiora anche il gol con una grande botta di destro che Sirigu respinge con i pugni. Se Walace giocasse sempre così, sarebbe un top di reparto. Purtroppo, il classe '95 è troppo incostante. In vista dei prossimi match deve migliorare dal punto di vista mentale. Tatticamente e qualitativamente, il suo talento non è in discussione. Passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.

Flop

Il flop dell'incontro è Nahuel Molina. L'argentino è un lontano parente di quel formidabile giocatore ammirato lo scorso anno. Dopo il disastro di Torino, non riesce a riscattarsi. In attacco è poco incisivo e salta raramente l'uomo. Inoltre, rischia tantissimo l'espulsione. A fine primo tempo è costretto a spendere un'ammonizione per non far ripartire il Genoa in contropiede. Nel secondo tempo, commetto un ingenuo fallo su Rovella. Fortunatamente, il direttore di gara lo grazia. Gotti per non correre più pericoli lo sostituisce con Nahuen Perez. Giornata assolutamente da dimenticare anche perchè tra quattro giorni ci sarà l'ostica trasferta di Roma contro i ragazzi di Sarri. Nel frattempo, come ogni turno, la nostra redazione ha stilato le pagelle della sfida della Dacia Arena. Siete d'accordo con questi voti? <<<