Udinese, Ballardini parla della gara con i bianconeri

L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa della partita con l'Udinese. Ecco le sue parole

Redazione

UDINE - Si avvicina il prossimo match dell'Udinese, che nella ventisettesima giornata di campionato affronterà il Genoa, in trasferta, allo stadio Ferraris. I bianconeri arrivano alla gara con una vittoria nell'ultimo turno di Serie A disputato. Discorso diverso per Davide Ballardini e i suoi ragazzi. Proprio l'allenatore dei rossoblù ha parlato della squadra friulana, in vista della prossima partita, ecco che cosa ha detto ai giornalisti, in conferenza stampa.

Le sue parole sull'Udinese:

"Ultimamente la squadra di Luca Gotti ha fatto delle grandissime prestazioni contro squadre importanti. Credo siano in in grandissima condizione mentale, non solo. Anche dal punto di visto tecnico e fisico stanno molto bene. Hanno dato prova di essere una squadra competitiva, composta da un gruppo di giocatori competitivi. Stanno bene. Li troveremo al massimo della della condizione fisica, tecnica e mentale".

Su Rodrigo De Paul:

"De Paul? E' quel tipo di calciatore che ha uno spessore diverso, ma non c'è solo lui. L'Udinese ha tanti giocatori di grande personalità, forza e qualità come lui. La società friulana ha dimostrato negli anni di saper scegliere bene sul mercato e hanno allestito una rosa che in tutti i reparti ha dei giocatori di notevole spessore. Hanno fatto vedere cosa sanno fare con Inter e Milan, hanno forza e una personalità straordinarie".

Su come arriva la sua squadra alla partita:

"Stiamo bene, siamo in salute. Ma non dobbiamo dare troppa confidenza alle nostre qualità. Dobbiamo restare umili, attenti e se non abbiamo quella generosità e anche quella qualità che abbiamo dimostrato diventiamo una squadra che non è così forte. Finora però abbiamo dimostrato di poter stare in Serie A. Perin e Pandev? Credo che ci saranno con l'Udinese, deciderò dopo una altro allenamento, ma ad oggi sono recuperati. Stanno bene".