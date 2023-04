Udinese – Nuova gerarchia rigori? Ecco chi li calcerà dopo il gol di Beto

L'Udinese si prepara all'incontro di domenica tra i bianconeri e i giallorossi di José Mourinho. Andiamo a vedere chi sarà il nuovo rigorista

Sabato pomeriggio a cinque minuti dal fischio finale dell'incontro tra il Monza di Raffaele Palladino e l'Udinese di Andrea Sottil è arrivato il primo rigore stagionale per la squadra friulana. In maniera quasi incredibile è arrivato nel momento meno atteso, visto che i due rigoristi designati ad inizio anno erano entrambi assenti. Il primo Gerard Deulofeu che ha tirato anche l'unico rigore arrivato in stagione (in Coppa Italia) sappiamo benissimo che è out a tempo indeterminato. Il secondo, Roberto "El Tucu" Pereyra era squalificato per via delle troppe ammonizioni ricevute da inizio stagione. Sul dischetto si è presentato il portoghese Beto che ha trasformato e di conseguenza adesso tutto potrebbe cambiare. Contro la Roma ecco chi potrebbe tirare il calcio di rigore.

Ad oggi il rientro di Pereyra in vista del match in programma all'Olimpico è più che certo e di conseguenza non possiamo fare altro che attendere la decisione che prenderà il giocatore sul dischetto. C'è anche da dire che difficilmente il talento argentino (in sua presenza) ha lasciato prendere il pallone del tiro dagli undici metri a qualcun altro. Si parla sempre di situazioni ipotetiche visto che nel corso di questa stagione in ben due occasioni ha posizionato la palla sul dischetto, ma alla fine il rigore è stato tolto dalla Video Assistence Referee.

La gerarchia non cambia? — Ad oggi è quasi impossibile che la gerarchia possa cambiare per via di un solo rigore tirato. Ricordiamo, però, che alla fine si tratta di un calcio dagli undici metri molto importante. In parecchie circostanze anche e semplicemente fondamentale. Di conseguenza potrebbe arrivare al tiro anche e semplicemente il giocatore che sul momento si sente più pronto.