Notizie Udinese – Nuytinck: ”Ci rialzeremo. Qua c’è un giocatore fortissimo”

Dopo un positivo inizio di campionato, l'Udinese sta vivendo un periodo difficile. Oltre a perdere, i friulani non riescono più a segnare. Tre sconfitte consecutive, così come sono tre le partite in cui i bianconeri non hanno segnato. In momenti come questi, i leader del gruppo devono caricarsi la squadra sulle spalle per tornare al più presto a conquistare punti. Non a caso, il capitano Bram Nuytinck è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club. Queste le sue parole ad Udinese Tv.

Nuytinck, inizialmente, ha detto la sua sulle ultime prestazioni della squadra. ''Dopo 3 ko consecutivi l'umore non è mai buono. Abbiamo giocato abbastanza bene, ma perdere tre gare di fila fa male. Contro la Roma volevamo reagire dopo la brutta sconfitta con il Napoli. Contro la Fiorentina, invece, potevamo fare meglio'' - prosegue il capitano - ''Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, ma non saprei dire cosa ha cambiato il volto della partita. Secondo me, il fallo su Pussetto era rigore, mentre il fallo di Walace no. Vlahovic? Lui è molto forte. Io ho fatto di tutto per limitarlo. Mi dispiace che alla fine abbia realizzato il gol decisivo''. Ma non finisce qui

Successivamente, l'olandese ha parlato di Beto e non solo. ''Pochi gol? Quest'anno penso sarà diverso perchè abbiamo 4 o 5 attaccanti molto bravi. Pussetto ha recuperato dall'infortunio, poi ci sono Deulofeu, Beto e non solo. Il portoghese è molto forte. E' strano: è alto ma velocissimo. Anche in allenamento si vedono le sue qualità: è fortissimo. Sono molto contento che sia in squadra con noi. E' molto utile anche di testa. Sono ad Udine da 5 anni, il mio cuore è qui'' - continua Nuytinck - ''Per me questo posto è bellissimo, ormai conosco tutti e mi trovo molto bene. Io parlo sempre con i miei compagni, con il mister, con tutti. Penso sia importante per un capitano. Ma non lo faccio per la fascia, io sono me stesso. Ho molta fiducia in questa squadra. Secondo me giochiamo bene e possiamo fare ottime cose quest'anno''.