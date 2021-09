News Udinese – Il focus sul migliore in campo / Sorpresa inaspettata?

Ecco il focus sul migliore in campo. Dopo queste prestazioni convincenti manca solo il gol e presto potrebbe arrivare

Si conclude una settimana nerissima per l'Udinese. L'unico obiettivo è: voltare pagina. Anche se non sarà facile dato che le problematiche sono parecchie. Mentre la difesa, a parte Napoli, ha retto egregiamente. L'attacco dopo un inizio effervescente sta svanendo. Parliamo di zero gol nelle ultime tre partite, un po' troppo poco per poter appellare la mancanza alla sfortuna. Urge una soluzione il prima possibile e il tecnico Luca Gotti sta già lavorando con uno sguardo attento ai nuovi ruoli e ad un possibile cambio modulo. Intanto anche se la palla non entra, il focus se lo è meritato un giocatore offensivo. L'attaccante è stato caparbio e pronto, il gol per lui sicuramente arriverà. Ecco di chi stiamo parlando.

Il focus

Il migliore in campo nella uggiosa domenica appena passata è stato Norberto Beto. Un grandissimo lavoro verso i suoi compagni. Ha gestito in maniera perfetta il pallone e combattuto con il coltello fra i denti contro tutti gli avversari. Spesso si è fatto anche trovare davanti alla porta, ma la fortuna non lo ha mai accompagnato anche nelle respinte. Il pallone passa sempre a qualche centimetro ma rimane irraggiungibile e di conseguenza risulta impossibile completare l'azione con il gol e l'esultanza. In questo ruolo ha comunque fatto capire di poter fare la differenza. Vediamo quando sarà la prossima partita e se potrà finalmente gioire.

Il prossimo obiettivo

L'incontro di domenica alle ore 15 contro la Sampdoria potrebbe essere la prima grande occasione. Gli avversari dietro non sono facili da passare, dato che parliamo di Colley e Yoshida, due centrali sicuramente rocciosi e fisici, ma Beto e la sua protezione palla potrebbero essere decisive, anche nel creare spazi per gli altri compagni. Non finisce qua, secondo voi che voto ha preso l'attaccante portoghese ieri? Ecco le pagelle dell'incontro tra Udinese e Fiorentina. Delusione ed amarezza <<<