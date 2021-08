Notizie Udinese – Il giocatore resterà? / Ecco cosa sappiamo

In questa giornata sarebbe potuta esserci anche una novità riguardante una cessione molto più importante. Scopri di chi parliamo

Il mercato viaggia verso la conclusione definitiva . Diverse squadre stanno ancora operando per poter allungare la propria rosa e fare felici gli allenatori. Tra queste squadre c'è anche l'Udinese . La società bianconera è guidata nelle stanze dello Sheraton di Milano da Pierpaolo Marino, il direttore dell'area tecnica. Al momento non si muove ancora nulla ed anzi si parla solo di movimenti in uscita di poco conto . Ad esempio possiamo parlare di Matos oramai ufficiale al Perugia e Teodorczyk che cerca una nuova destinazione nella sua terra. In questa giornata però sarebbe potuta esserci anche una novità riguardante una cessione molto più importante. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando .

Il Genoa in queste ultime ore sembra essersi tirato indietro. A questo punto l'esterno è destinato a rimanere in maglia bianconera per un'altra stagione. Fino alla fine si cercherà una nuova soluzione per il suo contratto e al massimo diventerà un protagonista nella sessione di Gennaio. Scopri assieme a noi come si potranno concludere queste esplosive ultime ore di mercato del calcio italiano. Novità in vista su tutti i fronti. Ecco tutte le ultime ore, in diretta dallo Sheraton di Milano <<<