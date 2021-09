Notizie Udinese – Ecco il programma completo del girone d’andata

La Lega Serie A ha svelato il programma completo del girone d'andata. Ecco quando scenderà in campo l'Udinese

Dopo diverse stagioni non troppo esaltanti, l' Udinese vuole tornare a far emozionare i propri tifosi. L'obiettivo di quest'anno è quello di arrivare tra le prime dieci classificate. L'inizio di campionato fa ben sperare. Nelle prime due giornate i bianconeri hanno conquistato quattro punti su sei disponibili, frutto del pareggio per 2-2 contro la Vecchia Signora e della vittoria per 3-0 contro il Venezia. La sosta nazionali è arrivata, forse, nel momento peggiore. Tuttavia, Gotti avrà tempo e modo di conoscere gli ultimi arrivati. Nel frattempo, la Lega Serie A ha comunicato date e orari di tutte le restanti 17 giornate del girone di andata della Serie A. Ecco il programma completo dell'Udinese.

Nel girone d'andata ci saranno ben cinque turni infrasettimanali. In particolare, si giocherà il 22 settembre 2021, il 27 ottobre 2021, l'1 dicembre 2021, il 22 dicembre 2021 ed il 6 gennaio 2022. Le pause per le nazionali, invece, saranno in programma il 5 settembre 2021, il 10 ottobre 2021, il 14 novembre 2021, il 30 gennaio 2022 ed il 27 marzo 2022 (quest'ultime due nel girone di ritorno). Infine, ci sarà anche la consueta sosta di Natale: dal 23 dicembre al 5 gennaio 2022. Si ritornerà in campo il 6 gennaio. Nel frattempo, sabato l'Udinese scenderà in campo. Tutto quello che c'è da sapere <<<