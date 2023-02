News Udinese – Girone di ritorno da incubo / I numeri parlano chiaro

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi, ma serve un deciso cambio di rotta. I numeri sono impressionanti, ma in senso negativo

L'Udinese di Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che ha grande voglia di fare la differenza sul campo da gioco e soprattutto tornare a scalare le classifiche del nostro calcio. Ad oggi le medie del girone di ritorno della squadra bianconera sono a dir poco incredibili, ma in senso negativo. La squadra che ha insegnato calcio e battuto le big nelle prime giornate di questa stagione, sembra essere definitivamente sparita. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e invertire la rotta che sta iniziando a diventare abbastanza preoccupante. Andiamo a vedere tutti i numeri di queste prime giornate del 2023 per la società gestita dalla famiglia Pozzo.

Nelle quattro giornate del girone di ritorno, l'Udinese è riuscito a portare a casa solamente due punti. Una media da zona retrocessione e sicuramente qualcosa su cui bisogna lavorare seriamente nel corso dei prossimi mesi. Solo una squadra peggio del team di Sottil, stiamo parlando dello Spezia che era allenato da Luca Gotti. I liguri hanno raccolto un solo punto in queste prime quattro partite e da adesso parte un nuovo campionato. La sfida di domenica sarà sicuramente un crocevia per queste due squadre che hanno voglia di far tornare a divertire i propri tifosi e soprattutto portare a casa il bottino pieno che manca da troppo tempo.

La variazione punti — Altro dato molto preoccupante è quello che riguarda la variazione dei punti conquistati tra il girone d'andata e quello di ritorno. Dopo quattro giornate l'Udinese registra un -5 che è il dato peggiore fatto registrare da qualsiasi team del nostro campionato. Di conseguenza i bianconeri sanno benissimo che devono dare una netta sterzata al loro campionato.