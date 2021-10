Udinese-Bologna / Beto: ”Siamo un gruppo compatto. Gol importantissimo”

Dopo l'incredibile pareggio contro il Bologna, i protagonisti bianconeri sono intervenuti in zona mista. Le loro parole

L'Udinese pareggia 1-1 in casa contro il Bologna. Salgono a 5 le partite consecutive senza vittoria. Tuttavia, oggi, il bicchiere è mezzo pieno. In 10 contro 11, sotto di un gol, non era per niente facile reagire e pareggiare. Reazione da veri uomini. Nel prossimo turno, i bianconeri affronteranno l'Atalanta. Ma prima di pensare al futuro, sentiamo i commenti dei giocatori friulani, in zona mista, al termine del match di oggi. Ecco le loro dichiarazioni.

Le parole di Beto

L'eroe di oggi è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''E’ stato un gol molto importante sia per me che per la squadra. Dopo l'espulsione di Pereyra ci siamo compattati ed abbiamo dato il meglio, raggiungendo il pareggio. Gotti, all'intervallo, ci ha detto di andare in campo senza cercare scuse e di aumentare l'intensità. Lo abbiamo fatto e con caparbietà abbiamo pareggiato. Voglio restituire ai tifosi tutto l'affetto ricevuto. Il mio inserimento è stato rapido e veloce. Grazie alle mie qualità mi sono subito adattato al calcio italiano''.

Parla Silvestri

Successivamente, è stato il turno di Marco Silvestri. ''Oggi ho fatto una buona gara, aiutando i compagni. In fase difensiva siamo stati tosti e concreti. Abbiamo subito un gol molto difficile da realizzare, in una situazione particolare Abbiamo poco da recriminare. Tutta la squadra ha fatto una buona prestazione. Mi ha fatto piacere vedere lo stadio con così tanta gente. Penso che oggi i tifosi abbiano fatto la differenza. C'è stato un sole molto fastidioso. Io ce lo avevo dritto in fronte, infatti varie volte mi sono coperto il volto con il braccio.