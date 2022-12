News Udinese – Un gol che toglie ogni dubbio: il titolare è uno solo

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il gol dell'altro giorno ha tolto ogni dubbio

La squadra ha sorpreso e a parte i primi quindici minuti ha fornito una prova solida contro il Lecce, nonostante molti giocatori titolari fossero costretti alla panchina per via delle condizioni non proprio al meglio. Le assenze l'hanno fatta da padrone ma un titolare su tutti ha brillato ugualmente e di conseguenza si è preso il posto da titolare in grande anticipo. Il protagonista di questo articolo è sicuramente Beto che con la rete dell'altro pomeriggio riesce a tornare al gol (che mancava proprio dall'incontro di campionato contro i salentini). A questo punto è il favorito per partire da titolare in vista del prossimo incontro di campionato con l'Empoli.

Anche l'intervista rilasciata dopo la partita non lascia molti dubbi, l'idea del portoghese è quella di essere protagonista dal primo all'ultimo giorno di questo campionato. Il suo obiettivo è proprio quello di migliorare lo score di sei gol in quindici partite e rendersi ancora più incisivo sotto porta. Non sarà semplice, visto che a differenza della prima parte di stagione, la squadra non è più la sorpresa e di conseguenza verrà affrontata con molta più attenzione dagli avversari. Non ci resta che attendere l'inizio del campionato per poter vedere se il lavoro fatto da Andrea Sottil potrà rendere.

Chi al suo fianco? — Ad oggi è ancora difficile fare delle previsioni sotto questo punto di vista. Non sappiamo se Gerard Deulofeu (che si sta già allenando sui campi del Bruseschi) sarà pronto per tornare dal primo minuto in vista del match di campionato. In caso contrario si scalda già Isaac Success che in questo precampionato non ha brillato, ma sappiamo che quando conta sa sempre farsi trovare pronto.