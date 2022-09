Udinese – L’ex Gotti nella bufera: i tifosi si schierano contro la società

L'ex mister bianconero si trova in un momento non semplice. I tifosi sono molto delusi dalla nuova presidenza, ecco il punto della situazione

Redazione

L'ex mister bianconero dopo l'Udinese si è rimesso subito in gioco ed ha iniziato una nuova avventura. La squadra che lo ha accolto e affidato la panchina in vista di questa stagione è lo Spezia della famiglia Platek. L'avvio della squadra è positivo e in completa corsa per raggiungere un posto che garantisca la salvezza finale. Per il momento sono arrivati quattro punti in quattro partite. Un bottino che fa felici i tifosi, ma non del tutto. Il problema principale non riguarda la squadra che scende sul campo da gioco, ma il mercato e la sua gestione. Secondo i supporters, la gestione è stata a dir poco fallimentare e gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti. Questo apre un vero e proprio squarcio tra il presidente e tutta la tifoseria spezzina. Nel mezzo del problema potrebbe trovarsi anche il mister Luca Gotti.

Effettivamente non solo la squadra non si è rafforzata, ma ha perso anche dei giocatori molto importanti. Un esempio potrebbe essere l'ex capitano Giulio Maggiore che ha condotto la società fino alla massima serie e dopo due stagioni è andato in quel di Salerno. Anche i giovani talenti sono stati ceduti, visto che negli ultimi giorni di mercato è partito anche un baby fenomeno come Janis Antiste, direzione Sassuolo. Ecco, quale è stata la goccia ce ha fatto traboccare il vaso.

I mancati arrivi

Non sono tanto le cessioni ad aver fatto la differenza, quanto la mancanza di arrivi di spessore. Nelle ultime ore, la società è riuscita a chiudere solamente per Ethan Ampadu dal Chelsea. A questo punto Gotti dovrà essere bravo a gestire i giocatori già presenti in rosa, visto che si prospetta una stagione difficile in cui non si potrà sbagliare.