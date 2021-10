Atalanta – Udinese, le probabili formazioni / La soluzione dell’ultimo minuto

Ci si prepara alla nona giornata di campionato, l'Udinese se la dovrà vedere contro l'Atalanta. Ecco le probabili formazioni

Ecco le possibili decisioni dei due mister, ma i ballottaggi soprattutto in casa bianconera non sono terminati.

Il tecnico Luca Gotti ha ancora diversi dubbi da sciogliere, non tutti i giocatori sono sicuri di partire titolari domani e i ballottaggi sono ancora apertissimi. Al momento quello che più di tutti tiene banco riguarda l'esterno sinistro, stiamo parlando di Destiny Udogie, che fino alla fine potrebbe scalzare Jens Stryger Larsen. Anche il giocatore che dovrebbe accompagnare Beto non è sicuro possa essere Pussetto, dato che pure Samardzic scalpita e la sua classe potrebbe mettere in difficoltà la difesa della società orobica. Il dubbio maggiore nella rosa di Gasperini riguarda la prima punta, chi tra Muriel e Zapata? Oppure tutte e due assieme? un quesito che va risolto il prima possibile.