News Udinese – Attenzione ai gemelli del gol / Pronti a far tremare Udine

I due giocatori sono degli ex della partita. Stiamo parlando di Luis Muriel e Duvan Zapata. L'obiettivo è quello di segnare, per tutti e due

Domani l'Udinese scenderà in campo. La società bianconera ha all'orizzonte una trasferta tutt'altro che semplice, stiamo parlando del match contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Due dei giocatori protagonisti del meccanismo perfetto creato dall'allenatore, sono stati dei giocatori della società friulana, ma domani cercheranno in tutti i modi di mettere in difficoltà la difesa delle zebrette. I giocatori al centro del discorso sono Luis Muriel e Duvan Zapata. Andiamo ad analizzare nel dettaglio, il loro passato bianconero e come domani potranno mettere in difficoltà la società guidata da Luca Gotti.