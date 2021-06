Notizie Udinese – Conferma Gotti: il parere di tre ex bianconeri

Tre grandi ex giocatori bianconeri sono intervenuti ai microfoni della Gazzeta dello Sport per dire la loro sulla conferma di Gotti

Redazione

L'Udineseha ufficialmente annunciato il rinnovo di Luca Gottiper un altro anno. Su questo tema tre storici giocatori bianconeri hanno espresso la loro opinione. In particolare, sono intervenuti ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Luigi De agostini, l'ex centrocampista Fabio Rossitto e l'ex portiere Luigi Turci. Queste le loro parole.

De Agostini

''A me piace parecchio, devo essere onesto. Quando ha avuto tutti gli uomini a disposizione ha reso al massimo. Ha saputo dare alla squadra grande compatezza. Osservando l’Udinese quest’anno era evidente la voglia di aiutarsi tra tutti i giocatori che scendevano in campo. C’era solidarietà tra i ragazzi. Non può essere criticato per la mancanza di un calcio d’attacco, perché non aveva lo sfogo per una soluzione del genere mancandogli una o due punte di grande spessore in salute. Sapeva che la grande forza dei suoi era la coppia di interni e ha scelto di trovare in loro due il punto di equilibrio, avendo ragione. Questo aspetto dà ancora più valore al lavoro svolto da Gotti, capace di fare bene con quello che ha a disposizione''.

Rossitto

''Sono pienamente d'accordo con la scelta della società. Gotti è un grande professionista e una soluzione di questo tipo garantisce stabilità. E’ un aspetto che a volte si sottovaluta, ma ha una grande importanza. Il mister conosce la squadra e conosce l’ambiente. Così potrà proseguire a fare un lavoro già impostato in precedenza. Non l’ho mai visto lavorare di persona, ma chi ha potuto farlo me l’ha descritto come un allenatore molto capace, tra i più preparati di tutta la Serie A. Non è affatto facile farsi volere bene da tutti i giocatori e per esserci riuscito ha grandi capacità. Ha trovato una situazione difficile quando ha ereditato il gruppo. La squadra l’ha seguito da subito per la sua autorevolezza. Con calma e tranquillità si è fatto stimare e non è una cosa semplice. Ha dato un gioco, dei principi, da lì deve ripartire''.

Turci

''La conferma se l’è meritata grazie ai risultati ottenuti. Una scelta del genere per me ha senso, perché così facendo la società dà continuità al lavoro svolto in precedenza. Gotti ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo. Ha dato solidità alla squadra e in diverse situazioni ha pure proposto un bel calcio. E’ chiaro che a un certo punto della stagione l’Udinese, per come si erano messe le cose, poteva ambire a qualcosa di più, ma alla fine ha ottenuto senza tante difficoltà quello che voleva, vivendo una stagione tranquilla. In tanti si sono messi in evidenza, De Paul su tutti, e perciò alle fine dei conti sono state molte di più le cose positive che quelle negative''.