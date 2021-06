Calciomercato Udinese – Incontro con il City: che succede con Braaf?

Nei prossimi giorni l'Udinese si incontrerà con il Manchester City per discutere di Jayden Braaf: la situazione

Redazione

L'Udinese, dopo aver annunicato il rinnovo di Luca Gotti, è pronta ad entrare nel vivo del calciomercato. Il tecnico veneto ha vinto il ballottaggio a tre con Paolo Zanetti e Rolando Maran, ma ora si aspetta un aiuto dalla società per quanto rigurada nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Come prima cosa, i dirigenti bianconeri dovranno fare i conti con le numerose richieste che arriveranno per Rodrigo De Paul e Juan Musso. Per il centrocampista è già stata ricevuta un'offerta dall'Atletico Madrid, ritenuta però troppo bassa. I colchoners hanno proposto venti milioni di euro più il cartellino di Perez, ma Pozzo ne vuole quaranta cash, senza contropartite. Per il portiere, invece, sono state chieste solo informazioni. I bianconeri, nel frattempo, sono al lavoro per cercare di trattenere Jayden Braaf un altro anno.

Situazione Braaf

Jayden Braaf è reduce da una stagione abbastanza negativa per via degli infortuni che lo hanno perseguitato. L'olandese, arrivato a gennaio in prestito dal Manchester City, è sceso in campo solamente quattro volte, realizzando un gol. Proprio dopo la prima rete in Serie A, contro il Benevento, è arrivata la rottura del crociata che ha costretto il giovane attaccante a saltare le ultime gare del campionato. Tuttavia, l'Udinese vede in lui qualità importanti e vorrebbe trattenerlo anche per l'anno prossimo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con i citizens per discutere del rinnovo del prestito e relativo riscatto. Ma non finisce qui.

Altri obiettivi

La società bianconera è al lavoro per migliorare la rosa. In difesa, tutto dipende da Kevin Bonifazi. Se non dovesse essere riscattato, potrebbe arrivare a parametro zero Luca Ceppitellidel Cagliari. A centrocampo occhi sul turco Dorukhan Tokoz del Besiktas e Matthew Longstaffdel Newscastle. Inoltre, sembra essere molto vicino il primo acquisto.