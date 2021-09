Notizie Udinese – Le probabili formazioni del match contro il Napoli

Lunedì l'Udinese affronterà il Napoli. Andiamo a vedere le probabili scelte di formazione di Gotti e Spalletti

L'Udinese non ha intenzione di fermarsi. Dopo la bella vittoria contro lo Spezia, firmata Lazar Samardzic, adesso è il turno del Napoli capolista. I partenopei sono reduci dal pareggio in rimonta contro il Leicester in Europa League. Protagonista assoluto Victor Osimhen, autore di una doppietta. Il nigeriano si è sbloccato. Un problema in più per i friulani. Il calcio d'inizio del match è fissato per lunedì alle 20:45. Andiamo a vedere le probabili scelte di formazione dei due allenatori.

Udinese

L'Udinese si trova in piena emergenza sulle fasce. Oltre all'infortunato Udogie, anche Stryger Larsen rischia di saltare la sfida contro il Napoli. Ieri, il danese ha svolto un allenamento differenziato: il suo impiego è in dubbio. Ma procediamo per gradi. Partiamo dal pacchetto difensivo. Lunedì giocheranno i titolari: Silvestri, Becao, Nuytinck e Samir. Non è ancora arrivato il momento di Perez. A destra ci sarà Molina, mentre a sinistra tutto dipende dalle condizioni del classe '91. Se dovesse dare forfait è pronto Marvin Zeegelaar. Per il resto, Gotti sembra orientato a schierare la stessa formazione di La Spezia. Dentro, quindi, Arslan, Walace e Pereyra con il duo d'attacco composto da Pussetto e Deulofeu. Beto pronto ad entrare dalla panchina. Salvo sorprese, Success non verrà convocato. Ma passiamo alle scelte di Spalletti.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar, Deulofeu, Pussetto

Napoli

Il Napoli, reduce dalle fatiche di Coppa, non vedrà turn over. Spalletti schiererà l'11 titolare. Davanti ad Ospina giocheranno Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui (recuperato). A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e al neo acquisto Anguissa che ha fatto molto bene contro la Vecchia Signora. Zielinski ha smaltito l'infortunio: ci sarà lui sulla trequarti. A sinistra Insigne, a destra Polinato. Osimhen punta centrale. Mertens spera, almeno, in una conovocazione. Il belga sta recuperando da un problema alla caviglia. Nel frattempo, Gotti ha trovato il punto debole dei campani. Ecco qual è <<<

Napoli (4-3-3) Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui, Ruiz, Anguissa, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen