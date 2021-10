Notizie Udinese – Gotti: ”Ecco qual è la differenza rispetto al passato”

Al termine del match del Gewiss Stadium contro l'Atalanta, mister Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Il tecnico bianconero ha parlato dei meriti della squadra. ''Il merito è quello di aver tenuto aperta la partita. Nel primo tempo, il match è andato come lo avevamo preparato: concedere pochi spazi all'Atalanta e ripartire in contropiede. Pensavo che avremmo potuto capitalizzare meglio le occasioni avute. Poi nel secondo tempo abbiamo subito gol su un'azione che parte da un fallo laterale. Era importante non subire il 2-0 e rimanere in partita. L'amaro in bocca è rispetto alla gestione di alcuni momenti della partita, della lucidità con cui avremmo potuto fare più male. Però, tutti si sono impegnati tantissimo. E' chiaro che ho un occhio di riguardo per i giocatori che conosco da diverso tempo. Gli sono debitore per ciò che hanno fatto in questi anni. Però io faccio l'allenatore. Ho un gruppo di ragazzi nuovi che si è aggiunto e cerco di dare a tutti la possibilità che si meritano''.