Notizie Udinese – Gotti punta ancora sulle vecchie certezze

L'Udinese continua a sudare sotto gli ordini di Gotti. Il mister, in questa prima parte di stagione, sembra voler puntare forte su un modulo

L'Udinese è sempre concentrata sul preparare la nuova stagione . Gotti e i suoi affronteranno quest'oggi la formazione francese del Lens. Un altro match che potrà dare delle indicazioni importanti per il tecnico bianconero, a partire dai nuovi arrivati. Dopo l'uscita in famiglia e quella di mercoledì contro lo SturmGraz, Silvestri ed Udogie sono chiamati a confermare le buone impressioni fin qui date. Il portiere italiano è una certezza e su di lui non c'erano dubbi, trasmette grande fiducia alla retroguardia oltre ad essere molto affidabile sui pali. Udogie invece è la vera sorpresa di questo inizio campionato. L'ex Hellas, oltre che per la sua qualità, ha impressionato anche per la personalità con cui si è calato in questi primi match. Sembra che sia un veterano della Serie A quando ha appena esordito. Ma in che modulo verranno schierati da Gotti?

Le vecchie certezze

Su Silvestri ovviamente non c'è nessun dubbio, sarà a difesa dei pali bianconeri. Ma Gotti, almeno per questo inizio di stagione, sembra intenzionato ad utilizzare ancora la difesa a 3. Il tecnico bianconero non vuole abbondonare completamente le certezze che la squadra ha con questo schieramento quindi ci vuole ancora puntare. Ulteriori esperimenti verranno fatti al termine del mercato. Il mister vorrebbe cambiare assetto di gioco passando ad una linea difensiva a 4. Ma questo mutamento può avvenire solo con la rosa al completo. E Udogie sarà fondamentale anche sull'aspetto tattico. Capiamo perchè.

Udogie pronto a scalare gerarchie

Il giovane italiano infatti sta impressionando, come detto, in questo ritiro. Gotti contro lo Sturm Graz lo ha schierato su entrambe le fasce nel 352 e Udogie ha fornito sempre il suo contributo senza risentirne minimamente. Infatti il calciatore può giocare su entrambe le fasce tranquillamente. Ora l'allenatore vuole capire se il giovane è in grado di dare affidabilità anche da terzino nella difesa a quattro. In quel caso sarebbe un altro motivo per considerare il giocatore non più solo una semplice alternativa.