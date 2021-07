Udinese – Oggi si gioca! Ecco tutto quello che c’è da sapere

Oggi alle 18 l'Udinese sarà impegnata nel match amichevole contro il Lens: ecco tutto quello che c'è da sapere

Redazione

L'Udinese continua la preparazione in vista della prossima stagione. I ragazzi di Gotti inizieranno il prorpio campionato il 22 agosto contro la Vecchia Signora. Per battere Cristiano Ronaldo e compagni servirà la gara perfetta. In queste tre settimane i friulani dovranno risolvere i vari problemi visti nelle prime uscite stagionali. Intanto, questo pomeriggio alle ore 18 si ritorna in campo. I bianconeri affronteranno i francesi del Lens allo stadio Bollaert-Delelis. Ma vediamo quale potrebbe essere la formazione titolare che schiererà Mister Luca Gotti.

Probabile formazione

Dopo l'inaspettata sconfitta contro lo Sturm Graz, Gotti sembra intenzionato a cambiare nuovamente modulo. La squadra ancora non ha perfettamente capito i meccanismi del 4-2-3-1. Si tornerà al solito 3-5-2. In porta nessun dubbio. Silvestri è stato preso per fare il titolare: partirà dal primo minuto. Davanti a lui dovrebbero giocare Nuytinck, De Maio e Zeegelaar. Becao non è nemmeno partito per la Francia a causa di un affaticamento. Sugli esterni spazio a Destiny Udogie e Matos con Molina non ancora a disposizione. A centrocampo dentro Arslan, Walace e Pereyra. In attacco Okaka sarà supportato da Forestieri. Pussetto e Jajalo partiranno dalla panchina, ma pronti ad entrare nel secondo tempo. Non convocati Gerard Deulofeu e Lukasz Teodorczyk. Al termine del match, i friulani avranno due giorni di riposo. Si tornerà al lavoro al Bruseschi martedì. Nel frattempo, vediamo gli obiettivi di mercato di Marino.

Mercato in entrata

Mister Gotti aspetta un rinforzo in difesa. Glik sembrava ad un passo, ma la trattativa non è stata ancora conclusa. I dirigenti bianconeri stanno monitorando allora un altro difensore polacco: Sebastian Walukiewicz. Per la fascia, Marino ha avanzato un'offerta per Soppy del Rennes. Tuttavia, il club francese l'ha ritenuta troppo bassa. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà un nuovo tentativo. Inoltre, i tifosi sognano almeno un acquisto tra questi sette nomi. Chi arriverà? <<<