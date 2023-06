Ex Udinese – Luca Gotti resta in Liguria / Ecco la nuova destinazione

Appena finito il campionato e già non si fa altro che parlare di mercato. La squadra bianconera continua a lavorare, ma a quanto pare non è l'unica. Si inizia a vociferare di un possibile cambio panchina anche in quel di Genova. L'oramai ex mister Dejan Stankovic ha annunciato che non proseguirà il suo cammino con la Sampdoria e di conseguenza bisogna gettarsi a capofitto alla ricerca di un nuovo tecnico per la seconda categoria del calcio italiano. Tra i tanti nomi valutati in queste ultime ore dal nuovo presidente Radrizzani sembra esserci anche Luca Gotti. La sua esperienza con lo Spezia non è terminata nel modo sperato, anche se il suo successore Semplici non ha avuto una media punti molto più elevata. Le prossime ore saranno molto importanti e capiremo se il tecnico tornerà ad allenare già quest'estate. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Il punto su Florian Thauvin <<<