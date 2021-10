Udinese – Verona / Il top e flop del decimo match stagionale

Eccoci con il top e flop della decima giornata di campionato. Un match che non ha annoiato, pieno di colpi di scena e sorprese

Pomeriggio amaro per l'Udinese. I bianconeri dominano il primo tempo ed anche nella ripresa non danno mai segni di cedimento. Tuttavia, la vittoria non è arrivata nemmeno oggi. Al gol di Success ha risposto il calcio di rigore di Barak. Due punti persi. Veramente un gran peccato. Nel prossimo match, i bianconeri voleranno a Milano per sfidare i campioni d'Italia in carica. Ma non corriamo troppo. Prima, andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Il migliore in campo è Isaac Success. Il nigeriano, finalmente partito da titolare, ha ripagato alla grande la fiducia di mister Gotti. Dopo appena tre minuti dal calcio d'inizio, l'ex Watford ha realizzato il suo primo gol con la maglia dell'Udinese. Bellissima azione in solitaria e destro preciso all'angolino basso dove Montipò non può arrivare. Il classe '95 mette in mostra tutto il suo strapotere fisico. Tuttavia, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e Luca Gotti è stato costretto a toglierlo al 65'. Non appena raggiungerà il top della forma diventerà un giocatore devastante. Ma non finisce qui. Passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.

Flop

Fino all'80', l'intera squadra stava giocando alla perfezione. Sarebbe stato difficile scegliere il peggiore. Rodrigo Becao è corso in nostro aiuto. Il brasiliano ha commesso un ingenuo fallo in area di rigore su Barak, causando il calcio di rigore realizzato dallo stesso giocatore ceco. Peccato, perchè il brasiliano non stava affatto sfigurando. Inoltre, il classe '96 è stato anche ammonito per un fallo tattico su Sutalo. Giornata assolutamente da dimenticare anche perchè tra quattro giorni ci sarà il match contro i campioni d'Italia in carica.