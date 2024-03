Ex Udinese – Gotti: “Come a Udine, mi trovo con una squadra in difficoltà…”

Il nuovo tecnico del Lecce, Luca Gotti , ha fatto il punto in vista delle prossime dieci giornate di campionato. La squadra al momento è ancora matematicamente salva, ma la situazione sicuramente non è delle più semplici. Infatti ci sono state delle parole chiare proprio da parte del mister che non si è voluto sbilanciare.

"Bisogna stare calmi. Ho già detto ai ragazzi che questo è un mini torneo in cui abbiamo un punto di vantaggio su alcune squadre e siamo sotto rispetto ad altre. La lotta salvezza è avvincente. In questo Lecce mi sento un po' come con l'Udinese, visto che entro in un gruppo in difficoltà "