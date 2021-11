Notizie Udinese – Il grande giorno è in arrivo / Pronta la sorpresa

Tra una settimana esatta, l'Udinese compierà ben 125 anni. La società bianconera ha pronte diverse sorprese

L' Udinese è una delle squadre più antiche del campionato di Serie A. Per la precisione, solamente il Genoa è stato fondato prima (1893). Il club friulano ha una storia ultracentenaria. Ma questo, sarà un anno importantissimo. Infatti, tra poco più di una settimana, l' Udinese festeggerà il suo 125° compleanno. Per l'occasione, la società bianconera ha in mente alcune sorprese. Ecco quali.

Domenica prossima, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Genoa. Sarà l'ultima partita casalinga prima del 30 novembre, ovvero la data del compleanno. Per questo motivo, la festa verrà celebrata con due giorni di anticipo. Ma passiamo alle sorprese. La prima riguarderà la divisa da gioco. I friulani, infatti, scenderanno in campo con una maglia celebrativa che sarà la terza divisa per tutta la stagione 2021/2022. Tuttavia, ancora non c'è nessuna anticipazione. Per quanto riguarda le altre iniziative bisognerà aspettare una settimana. L'unica cosa sicura è che sarà un grande giorno di celebrazioni per tutto il tifo bianconero pronto a spingere la squadra infiammando, come sempre, la Dacia Arena in una giornata speciale. Ma andiamo a scoprire i costi del biglietto.