Notizie Udinese – Gravina: ”Il rischio è alto, ma non ci vogliamo fermare”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto ai microfoni di TuttoSport per ribadire la volontà di non fermare il campionato. Le sue parole

Ecco le dichiarazioni del numero uno della Figc. ''Come già successe due anni fa, al tempo della prima e della seconda ondata, il Sistema Calcio ribadisce la ferma volontà di andare avanti e di superare i nuovi ostacoli che l'aggravamento della situazione legata al Covid sta frapponendo sulla sua strada. Certamente, esiste il rischio che un ulteriore aumento dei contagi ci riporti agli stadi con le porte chiuse: è già avvenuto in Germania, mentre in altri Paesi sono state adottate decisioni che hanno comunque imposto la riduzione del numero degli spettatori. Nessuno può prevedere con certezza cosa succederà nei prossimi mesi. Quello che conta è mettere in sicurezza il nostro sport e, anche su questo aspetto, la condivisione con Draghi è stata totale''.