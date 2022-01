News Udinese – Tutti i nomi degli indisponibili / Troppi assenti

La società bianconera deve far fronte ad una situazione difficilissima. Un momento a dir poco proibitivo ed ecco i nomi di chi non può esserci

La società bianconera sta attraversando il periodo più difficile della sua stagione. Tutti i giocatori si trovano impotenti e non possono fare nulla per poter cambiare questa situazione. Bisogna solo armarsi di tantissima pazienza ed aspettare, almeno fino al dieci di gennaio, data in cui termina l'isolamento imposto dall'ASL. Nel frattempo, il rischio, è quello di perdere 3-0 a tavolino contro l'Atalanta. Le nuove regole emanate dalla Lega Calcio sono chiare e i bianconeri, secondo le nuove decisioni, possono presentarsi per giocare l'incontro, seppur decimati dai contagi. Ad oggi si parla di ben quindici positivi (tre componenti del gruppo squadra). Andiamo a vedere tutti i giocatori che non sono ancora disponibili. Un bollettino medico colmo.

I nomi

L'Udinese non ha mai reso nota l'identitàdei componenti del team positivi. Però tramite i vari giornali, si può capire, senza grossi problemi tutti i giocatori che hanno a che vedere con il virus. Solo un giocatore ha fatto capire, via social, di essere positivo. Stiamo parlando del centravanti portoghese Beto. Oltre lui però ci sono altri undici giocatori. Tra i quali figurano, Destiny Udogie, Brandon Soppy, Marvin Zeegelaar, Ilja Nestorovski, Walace e Isaac Success. Il momento è davvero difficilissimo, dato che buona parte dei titolari è costretta ai box. Vediamo come potrebbe scendere in campo il team domani.

Si scende in campo?

Chiaro a tutti che un match in queste condizioni non si potrebbe giocare, ma la squadra se vuole evitare un 3-0 a tavolino probabilmente è costretta a presentarsi e fare il possibile. Difficile interpretare la situazione, anche perché sarebbe il primo caso di match deciso a tavolino con il nuovo comunicato e di conseguenza il ricorso potrebbe non andare in porto.