Guidolin: “In Italia è più difficile allenare rispetto l’estero, c’è più pressione”

L'ex tecnico dell'Udinese, Francesco Guidolin, oggi opinionista per DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri al portale Calciotoday.it

"Ho fatto un paio di esperienze all'estero e posso dire che allenare in Italia sia più difficile. C'è maggior stress. Chi allena sia in Italia che all'estero ottiene una patente importante. E' molto più pressante e complicato, ai primi risultati negativi arrivano le critiche. Si è troppo legati ai risultati e alle pressioni. Fuori dal nostro territorio ti lasciano lavorare più serenamente, c'è più senso di appartenenza e l'allenatore viene visto come parte integrante del gruppo e non come il primo capo espiatorio. Certo anche lì contano i risultati e se non arrivano ci sono gli esoneri, ma con maggior pazienza. Ma tutti, dai tifosi ai giornalisti, passando per i dirigenti, gli staff e i calciatori sono predisposti bene verso l'allenatore, soprattutto quando è straniero. Quindi si vive il tutto molto più serenamente. Dimissioni di Prandelli? Lo capisco perfettamente, avrà avuto un accumulo di stress. Non posso giudicare perché non conosco bene la sua intimità. Rispetto tantissimo la sua scelta, credo ci abbia pensato bene prima di decidere. Con signorilità ha tolto il disturbo. E' un gesto da non sottovalutare, in un paese dove le dimissioni non sono all'ordine del giorno. Quando vengono poste in secondo piano le condizioni economiche, significa che dietro al tecnico c'è un grande uomo".