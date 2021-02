Fiorentina, Prandelli: “Con l’Udinese è uno scontro diretto, Gotti grande allenatore”

Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina.

UDINE - Alla vigilia della sfida fra Udinese e Fiorentina, in programma domani pomeriggio alla Dacia Arena, Cesare Prandelli, allenatore della compagine viola, ha parlato in conferenza stampa: "Voglio che la mia squadra sia sempre operaia. Dobbiamo ancora raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza. I dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione non mi lasciano ancora tranquillo. Domani affrontiamo una squadra ben organizzata e forte, quindi dobbiamo avere lo stesso tipo di atteggiamento messo in campo la settimana scorsa contro lo Spezia, difendendo con ordine. L'abito da operaio mi piace molto, soprattutto nelle partite toste come quella che ci aspetta domani. L'Udinese è una squadra ordinata e ha grande qualità, non dovremo sbagliare i passaggi in uscita. Loro sono molto bravi nelle ripartenze una volta recuperato il pallone, per cui dovremo stare attenti su questo aspetto. E' scontro diretto indubbiamente impegnativo".