Udinese – Guidolin: “Inter in cantiere, può arrivare qualsiasi risultato”

Il team allenato da Andrea Sottil continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del prossimo match di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di dire la sue a continuare a fare la differenza come in questi primi giorni di campionato. Sicuramente non sarà facile mettere in difficoltà un avversario come l'Inter, visto che (nonostante il periodo tutt'altro che positivo) si parla comunque di una squadra che può fare conto su campioni di altissimo livello. Le prossime ore saranno decisive per preparare al meglio l'incontro. Nel frattempo non perdere tutte le dichiarazioni dell'ex mister Francesco Guidolin. Il tecnico che ha fatto la storia recente delle zebrette.