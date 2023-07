Ex Udinese – Handanovic è svincolato: niente rinnovo con i neroazzurri

Samir Handanovic è ufficialmente libero sul mercato. Il portiere che ha dominato in Italia nei primi anni '10 del secondo millennio è svincolato e diverse squadre sono interessate alle sue prestazioni. Sicuramente le sue giocate ed anche la sua reattività è in netto calo, ma Samir ha dato dimostrazione di poter fare ancora la differenza all'interno della maggior parte dei team italiani. Ad oggi l'Udinesenon ha mostrato nessun interesse nei suoi confronti, ma chissà che non venga escluso un clamoroso ritorno di fiamma. Le squadre come detto sono tante, ma al momento occorre capire più le ambizioni del calciatore ex Treviso. Tutto dipenderà dalla sua scelta. La prima lo porta a cercare un club in Italia che possa lottare per l'Europa. La seconda, invece, il trasferimento nella nuova mecca dei milionari (Arabia Saudita) con uno stipendio che sarà sicuramente faraonico. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Deulofeu ha rinnovato <<<