Hellas – Udinese / Ballottaggio in attacco: quale sarà la coppia titolare?

Si avvicina sempre di più il prossimo incontro di campionato ed il tecnico deve sciogliere gli ultimi dubbi. Ecco le ultime sull'attacco

La squadra guidata da Andrea Sottil non vede l'ora di ripartire e continuare a mantenere il ritmo di queste prime giornate. Cinque vittorie non sono poche e la società ha l'appoggio di tutti per poter dire la propria anche nel corso del proseguimento della stagione. Da lunedì si riparte e ci sarà una partita tutt'altro che scontata contro un team che è stato rimaneggiato, ma che ha tutte le intenzioni di salvarsi e mettere in cascina punti importanti: Hellas Verona. Le prossime ore saranno molto importanti per poter continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista, con il tecnico che pensa già alla possibile formazione. Il grande dubbio è sempre quello che coinvolge l'attacco. Ecco chi potrebbe partire dal primo contro il Verona di Gabriele Cioffi.

Da una parte c'è Isaac Success che è stato titolare nella maggior parte delle partite in queste prime sette giornate. Non è ancora riuscito a sbloccarsi e di conseguenza non vede l'ora di mettere a referto la prima rete della sua nuova stagione. Dall'altra, invece, troviamo un giocatore pronto all'esplosione come Beto. Il centravanti portoghese ha già messo a segno quattro gol e vuole continuare a sorprendere, chissà che il sogno Qatar non si possa realizzare passo dopo passo.

Il titolare contro il Verona

Salvo clamorosi imprevisti dovrebbe essere confermata dal primo minuto la coppia Gerard Deulofeu e Norberto Betuncal Gomes detto Beto. I due insieme si trovano a meraviglia e la squadra non vede l'ora di poter schierare tutti i suoi migliori componenti per continuare questa striscia positiva di risultati.