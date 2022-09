Hellas-Udinese | Faraoni punta al rientro contro i bianconeri

L'ex laterale dei friulani sta lavorando duramente, durante questa sosta, per tornare disponibile proprio nella gara del Bentegodi

Redazione

Il Verona aspetta con ansia il ritorno in campo di Marco Davide Faraoni. Il laterale destro degli scaligeri è mancato eccome in queste prime giornate, divenendo di fatti uno degli alibi della squadra di Cioffi. L'ex Udinese (in Friuli in due occasioni: dal 2014 al 2015 e dal 2016 al 2017) ha dovuto finora fare i conti con un problema alla caviglia rimediato a Bologna che ne ha impedito lo schieramento in campo nelle ultime settimane. Anche se la luce in fondo al tunnel, finalmente, comincia a intravedersi.

Lo staff medico del Verona non ha voluto forzare i tempi, ma sta sfruttando la sosta per risolvere il problema nei prossimi giorni e renderlo disponibile il prima possibile. Faraoni starebbe tentando di rientrare dal 1' contro l'Udinese, appuntamento a cui l'ex laterale dei friulani non vuole certo mancare.

Quando torna Faraoni?

Out già n elle prime uscite dei suoi con Atalanta, Sampdoria, Lazio e Fiorentina, per lui appena 188' complessivi sul rettangolo verde fino a qui. Minutaggio comunque destinato a crescere: Cioffi vuole schierarlo da titolare il prima possibile, magari già lunedì 3 ottobre al Bentegodi, contro la squadra che ha finora il record di gol segnati. A patto, però, che abbia superato al 100% l'infortunio alla caviglia. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Torna il mal di Brasile per Walace <<<