Hellas Verona 0-0 Udinese | Il commento: l’Europa resta un sogno

Un'altra prova di maturità per l'Udinese, questa volta in trasferta e contro un Hellas Verona che alterna ottime prove ad altre tutt'altro che entusiasmanti. Non perdiamo neanche un secondo e partiamo con il commento.

Parte subito forte il Verona che va vicino al vantaggio con un tiro da fuori da parte di Serdar, pallone prontamente respinto da Razvan Sava. Con il passare dei minuti aumenta la pressione dei bianconeri che creano, ma sembra sempre mancare l'ultimo passaggio. La prima e vera chance per l'Udinese arriva al minuto 24 quando Florian Thauvin scarta anche Montipò, ma da posizione troppo defilata non riesce a sistemare il pallone e metterlo in mezzo. Il resto della prima frazione di gioco passa in sordina con un gioco principalmente spezzettato e con l'Udinese che prova a far male con le palle inattive. Degna di nota una punizione di Thauvin smanacciata da Montipò. Passiamo al commento della seconda frazione di gioco <<<