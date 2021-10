Udinese – Hellas Verona, le probabili formazioni: “Tanti, troppi dubbi”

Si avvicina a grandi passi l'inizio del campionato. La società bianconera vuole tornare a prendere tre punti con questa formazione

Il gruppo continua ad allenarsi sui campi del Bruseschi, il clima è sereno e la società sa che questa squadra può arrivare molto lontano. Il pareggio raggiunto negli ultimi minuti contro l'Atalanta è la dimostrazione che stiamo parlando di una squadra in continua crescita. Il lavoro inizia a farsi vedere e le soddisfazioni arrivano giorno dopo giorno. Ora in programma un impegno tutt'altro che semplice, stiamo parlando dell'incontro tra l'Udinese e l'Hellas Verona . Il match è in programma domani alle 18:30 . Andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre che scenderanno in campo. Ancora molti i dubbi da sciogliere .

Le certezze per i bianconeri sono poche, la difesa e il portiere sono gli unici a salvarsi. Sugli esterni la partita per i titolari è apertissima e dirà molto la rifinitura di oggi. A destra favorito Molina su Brandon Soppy, mentre a sinistra ancora in vantaggio Udogiesu Jens Stryger Larsen. Fino alle 17 e 30 di domani, può comunque cambiare qualcosa. Anche a centrocampo c'è un grosso dubbio. Makengo sembra essersi imposto su Arslan, ma probabilmente il francese ha bisogno di un po' di riposo, di conseguenza spazio al tedesco. In attacco data l'assenza di Deulofeu, dovrebbe agire Pussetto nel suo ruolo preferito, quello della seconda punta. La programmazione di MondoUdinese non finisce qua. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha messo nel mirino un nuovo nome. In uscita da Torino, ma possibile protagonista con i bianconeri. Eccolo <<<