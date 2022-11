Udinese-Lecce | Hjulmand: “Mondiale? Penso solo al match con i friulani”

Gli uomini di Sottil sono tornati al lavoro per preparare la sfida di venerdì sera contro il Lecce. Il tecnico piemontese sa che serve una vittoria per riprendere il percorso iniziato lo scorso agosto contro il Monza e che ha portato ai bianconeri 9 risultati utili consecutivi. D'altro canto, i salentini sono arrivati a un dentro fuori, dopo le due sconfitte subite con Bologna e Juve. Di questo ha parlato Morten Hjulmand, capitano dei giallorossi e leader della formazione di mister Baroni.

Il capitano del Lecce, Hjulmand, ha parlato del momento della squadra giallorossa: "Tiriamo poco in porta e di questo ne stiamo parlando anche tra di noi, ci lavoriamo in settimana". Il centrocampista danese ha inoltre spiegato le difficoltà dei salentini nel trovare la via del gol, raccontando che nelle prime gare i salentini erano riusciti a fare meglio negli ultimi trenta metri: "torneremo a farlo, anche perché abbiamo anche esterni forti e veloci, con gol nelle gambe. Non abbiamo fatto benissimo nelle ultime giornate - prosegue - quanto avvenuto nelle ultime partite però non riesco a spiegarlo".