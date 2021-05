Il Napoli è la squadra più in forma del campionato: Champions a tutti i costi

Non c’è tempo per rifiatare in casa Udinese che subito dopo la gara contro il Bologna, s’immerge nel turno infrasettimanale. Gara valida per la giornata numero trentasei, la terzultima. I friulani di Gotti vanno a Napoli, contro gli...

Redazione

Non c'è tempo per rifiatare in casa Udinese che subito dopo la gara contro il Bologna, s'immerge nel turno infrasettimanale. Gara valida per la giornata numero trentasei, la terzultima. I friulani di Gottivanno a Napoli, contro gli azzurri di Gattuso, ovvero la miglior squadra del momento in serie A. Solo successi nelle ultime uscite, con qualche sporadico pareggio come quelli con Inter e Cagliari. Gli azzurri hanno pagato una forma precaria e la crisi invernale, quando tra metà dicembre e febbraio sono arrivate tante battute d'arresto, le eliminazioni nelle coppe e problemi vari che avevano portato sulla graticola Gattuso e ridotto ai minimi termini i rapporti con De Laurentiis. Probabilmente il tecnico l'anno prossimo andrà via perché la frattura sembra insanabile. Ma il motivo principale della crisi erano gli infortuni e altri vari problemi come quelli legati al Covid, che portarono la squadra azzurra ridotta all'osso a giocare con pochi effettivi ogni tre giorni. Una situazione difficile per qualunque allenatore, specialmente se giochi senza l'intero attacco come Osimhen e Mertens. Con la rosa al completo Gattuso ha dimostrato di essere almeno da zona Champions, ma forse avrebbe potuto lottare anche per lo scudetto.

La chiave tattica

Il Napoli gioca con il 4-2-3-1 che alterna al 4-3-3: chiave di volta è la posizione di Zielinski, probabilmente uno dei centrocampisti più forti e completi della serie A. Dal suo ruolo (trequartista o mezzala) dipende anche lo schieramento dei partenopei. Tra le altre armi c'è anche quella del contropiede, con Osimhen fortissimo in velocità e a giocare sulla linea del fuorigioco. L'ha dimostrato proprio nelle ultime uscite. Infine occhio ai colpi dei vari tiratori da fuori: su tutti Insigne, passando anche per i vari Lozano, Politano e Fabian Ruiz. Gli azzurri sono in pieno sprint Champions e hanno tutte le intenzioni di fare un solo boccone dell'Udinese. L'impressione è quella, starà ai friulani opporsi con tutte le forze ad un pronostico che sulla carta sembra già essere scritto.