Napoli-Udinese, la designazione arbitrale: tocca a Calvarese

Con Gianpaolo Calvarese come arbitro, l'Udinese non è mai riuscito a battere il Napoli: domani sera la resa dei conti

Le battute conclusive di questo campionato accompagneranno l'Udinese verso il capoluogo campano. Domani sera, in concomitanza della trentaseiesima giornata di Serie A, i friulani saranno ospiti del Napoli all'ex San Paolo, recentemente ribattezzato Diego Armando Maradona dopo la prematura scomparsa del Pibe de Oro. La sfida è decisamente più importante per i partenopei che, a questo punto della stagione, si trovano con un piede e poco più in Champions League. Uno scivolone, da parte loro, rischierebbe di vederli terminare al di sotto del quarto posto. Immediatamente dopo di loro in classifica ci sono la Juventus e la Lazio che non intendono mollare. A tre giornate dal termine gli ingressi nell'Europa che conta sono ancora da definire.

Il direttore di gara

Intanto i canali ufficiali del club bianconero hanno fatto sapere che il direttore di gara dell'incontro, in programma alle 20:45, sarà Gianpaolo Calvarese. Insieme a lui, in veste di guardalinee, ci saranno Vecchi e Perrotti. Il quarto uomo, invece, sarà Pezzuto mentre al Var e all'Avar opereranno Nasca e De Meo. Il fischietto di Teramo non ha un buon trend con l'Udinese. I precedenti, infatti, vedono il bilancio dei friulani pendere verso le sconfitte: su 17 gare disputate finora, le partite perse ammontano a 8. Per quanto riguarda le vittorie, il numero totale è di 6 mentre i pareggi sono soltanto 3. Un ruolino di marcia decisamente migliore per il Napoli che, in 14 partite, non ha mai conosciuto sconfitto. Con Calvarese alla direzione, i partenopei hanno vinto 10 volte e pareggiato appena 4.

I precedenti

L'Udinese vuole sfruttare questo suo momento di tranquillità in campionato, visto che la salvezza è stata ottenuta, per invertire i pronostici e per fare uno sgambetto al Napoli. Nei precedenti due incontri tra friulani e partenopei, sempre con Calvarese come arbitro, sono state registrate una vittoria per gli azzurri (4-2) e un pareggio (1-1). Era rispettivamente il 2018 e il 2014.