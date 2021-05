News Udinese – Situazione infortuni: Gotti sorride, Gattuso molto meno

Ecco le ultime news in casa Udinese. Gli infortuni non danno pace a Gattuso. Dall'altra parte Gotti sorride. Il punto della situazione

NEWS UDINESE - Il pareggio ottenuto contro i rossoblu di Siniša Mihajlović non serve a nessuno. L'Udinese resta all'undicesimo posto insieme al Bologna. La decima posizione continua ad essere del Verona che con tre punti sulle inseguitrice se la tiene stretta. La salvezza matematica sembra quasi un traguardo stregato e impossibile da raggiungere. La sfida salvezza, ovviamente, non intimorisce né il Bologna né tanto meno i friulani però i tre punti avrebbero fatto molto bene all'ambiente bianconero. È un peccato aver sprecato un'occasione a portata di mano. Mister Gotti però non si perde d'animo. Anzi, arrivano ottime notizie dal'infermeria. Gattuso invece dovrà attendere ancora un pò.

INFERMERIA BIANCONERA

Le ultime notizie che arrivano dalla società bianconera fanno tirare un sospiro di sollievo all'attacco friulano. Llorente si è allenato con i compagni ed è pronto a scendere in campo. Se schierarlo o meno dal primo minuto è una decisione che spetta all'allenatore. Il centravanti spagnolo però è pronto e finalmente nuovamente arruolabile. È un'ottima notizia per l'Udinese che oggi salperà per Napoli. Non sarà una partita facile. Gli azzurri partenopei si stanno giocando un posto in Champions League che qualche mese fa tutto sembrava meno che un obiettivo raggiungibile. Adesso però le chiacchiere stanno a zero e il Napoli è terzo a quota 70 punti. Se l'infermeria friulana riporta buone notizie, quella partenopea invece un pò meno.

INFERMERIA AZZURRA

Continua il calvario per Dries Mertens. Il belga si è infortunato alla caviglia e il dolore non gli permette di scendere in campo. Probabilmente potrebbe tornare a disposizione della squadra contro la Fiorentina. Tra gli infortunati continua ancora ad esserci il nome di Koulibaly. Il difensore, ancora alle prese con l'infortunio muscolare, salterà la partita contro l'Udinese e soltanto i prossimi accertamenti potranno delineare meglio il suo rientro in campo. Il match è fissato: giovedì 11 maggio alle ore 20:45.