News Udinese – Parla l’agente: “Il titolare è felice…” / Ecco il protagonista

Il giocatore sta trovando sempre più spazio nello scacchiere tattico del mister Luca Gotti. Anche il suo agente conferma queste sensazioni

" Walace è un giocatore dalla struttura fisica imponente , riesce ad essere sia molto forte che molto tecnico. Si è ben adattato al calcio italiano, adesso è un giocatore che aggiunge maggiore intensità ed è anche molto più aggressivo. Interpreta molto bene anche il ruolo di guardiano davanti alla difesa. Adesso può anche contare sulla fiducia del tecnico Luca Gotti e di conseguenza non può essere altro che felice e credo che stia facendo la sua miglior stagione in Italia".

Parole al miele per il centrocampista brasiliano, che si sta facendo valere in un campionato tutt'altro che semplice.

Anche i numeri sono dalla parte del talento sudamericano. Fino a questo momento nella stagione 2021/2022 il mediano è sempre stato titolare, tranne che per un incontro (Inter-Udinese), collezionando dodici presenze. Nella passata stagione, non è riuscito a mantenere una costante così interessante.