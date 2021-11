News Udinese – Il migliore in campo chiede più spazio: “Se gioca così…”

Il giocatore bianconero ha giocato pochissimo in questo campionato, ma quando lo ha fatto ha sempre dato tutto e contribuito al massimo

Un match difficile è stato archiviato , la squadra bianconera non è riuscita a fare la differenza e prendersi sul campo tutto quello che si meritava. Gli episodi non sono girati dalla parte della società bianconera, di conseguenza, bisogna sicuramente fare di più. Lavorare per essere più concreti sotto porta e nelle varie occasioni che si possono presentare. Ora bisogna chiudere questo capitolo Torino e pensare al prossimo incontro di campionato, perché tutti vogliono ri-alzare la testa. Prima di passare alle analisi sul prossimo avversario. Vediamo il focus sul migliore in campo ieri sera. Dopo la super prestazione merita, sicuramente, più spazio .

Entra introno al sessantesimo, per l'esattezza al 59 minuto. Con il suo ingresso, assieme a quello di Tolgay Arslan, la squadra cambia modulo e da quel momento anche la partita prende una piega diversa. Il giocatore in questione è l'argentino Fernando Forestieri. Il talento sudamericano sta sicuramente facendo vedere il meglio di se e difficilmente delude le aspettative di mister Gotti. Entra in campo con una foga ed una rabbia agonistica da far venire i brividi, a volte anche esagerata, dato che ieri ha tolto un gol dai piedi di Beto. Però comunque raramente molla il colpo. Non a caso si prende una punizione difficilissima e defilata dai trenta metri e la trasforma in oro. Il tecnico ora deve vedere come fare per inserirlo.