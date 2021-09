News Udinese – L’incredibile avventura vissuta da Nahuel Molina ieri sera

Scopri assieme a noi cosa è successo nella notte italiana, in uno dei match più importanti dell'anno. Una sorpresa inaspettata

Redazione

Ieri sera sarebbe dovuta andare in scena una delle partite più importanti dell'anno. Un match che vede contro due nazioni estremamente vicine, ma anche estremamente differenti. Ieri sarebbe dovuto andare in scena il match tra Brasile ed Argentina, valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Meglio dire che la partita è comunque andata in scena, ma solo per sette minuti, prima di trovarci davanti ad una situazione grottesca ed ai limiti dell'inimmaginabile. Scopri assieme a noi cosa è successo nella notte italiana, in uno dei match più importanti dell'anno.

La storia

Il Coronavirus sta sensibilmente condizionando le nostre vite. Questo virus non sta risparmiando nessuno, le complicazioni sono all'ordine del giorno e riguardano proprio tutti. Inclusi anche i calciatori e le nazioni più importanti del mondo. Ufficiale da tempo che tutte le persone provenienti dall'Inghilterra verso il Brasile, avrebbero dovuto eseguire ben due settimane di quarantena. Motivo per cui il Brasile non fatto scendere in campo tutti i suoi fenomeni provenienti da quella nazione, parliamo di giocatori del calibro di Ederson, Fabinho o Roberto Firmino. Non è stata dello stesso avviso l'Argentina guidata dal commissario tecnico Scolari, che ha messo in campo ben tre giocatori che sarebbero dovuti essere in quarantena ed uno in panchina. Stiamo parlando di Emiliano Martinez, Cristian Romero, Emiliano Buendia e Giovanni Lo Celso. Scopri come è andata a concludersi la faccenda.

In conclusione

La partita è stata sospesa dopo soli sette minuti, anche se tutto ciò poteva essere scongiurato, dato che le formazioni erano già state emanate da più di un'ora ed evitare questo episodio grottesco. Spettatore da vicino di questa vicenda è stato l'esterno bianconero Nahuel Molina. Il giocatore era convocato, ma al momento in panchina e non in campo, sostituito da Montiel per questo match. Non finisce qua, scopri assieme a noi l'identikit del prossimo avvversario bianconero. Stiamo parlando dello Spezia <<<