Euro2020, l’Italia fa sognare anche Lippi: “Come quando vincemmo i Mondiali”

La vittoria dell'Italia contro la Turchia ha continuato a generare entusiasmo tra gli azzurri. L'ex Lippi, ad esempio, ha buone sensazioni

"Lo spirito e la voglia di essere protagonisti sembrano gli stessi della mia Nazionale. Una squadra dove tutti mettono le loro qualità a disposizione dei compagni. Nessuno si sente un fenomeno e perciò superiore agli altri. Mi ha fatto una bella impressione questa Italia. Li seguo ormai già da un paio di anni, praticamente da quando Mancini è diventato il commissario tecnico azzurro. Ha il merito di essere riuscito a costruire un gruppo importante composto da giocatori che ci credono e che sono contento di farne parte. Il loro calcio è propositivo, proprio come dovrebbe essere a certi livelli. Penso che una Nazionale con questo spirito sia avvantaggiata. Spesso le nazionali rispecchiano un po' il calcio del loro Paese e, visto che in Serie A sono pochi i club che vanno avanti in Europa, sono rimasto positivamente colpito. La Turchia può sembrare un avversario inferiore ma non è la verità. Siamo stati bravi noi a far sembrare che fosse così. La partenza degli azzurri è stata positiva e non può che farci sperare in un buon prosieguo".