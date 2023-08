Notizie Udinese – Incubo terminato, Ebosse torna ad allenarsi in gruppo

Il calciatore bianconero Enzo Ebosse termina ufficialmente il suo periodo ai box. Un vero e proprio incubo per il difensore camerunense che al rientro dal Mondiale si è infortunato nel corso delle prime partite e poi è stato costretto a stare fuori per più di nove mesi. Il recupero al crociato del ginocchio dovrebbe essere oramai completo con il calciatore che non vede l'ora di mettersi nuovamente in mostra. Proprio ieri è arrivata la prima seduta completa assieme al gruppo. Un gran e bel passo in avanti per una società che ha costanti problemi in difesa, proprio per via dei tanti infortuni. Mister Sottil spera di aver recuperato a tempo pieno quello che è stato per gran parte della passata stagione un ottimo braccetto di sinistra della difesa a tre. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata. Arriva un nuovo centrocampista, ma non è Pereyra: ecco il profilo <<<