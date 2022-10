News Udinese – Dall’infermeria non arrivano buone notizie: fuori un titolare

Il team bianconero continua a lavorare intensamente verso il prossimo incontro. Dall'infermeria, però, non arrivano buone notizie: le ultime

Redazione

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato ed infatti continua a lavorare intensamente sui campi d'allenamento del Bruseschi. Oggi in programma una doppia seduta per poter aumentare i carichi ed arrivare nel miglior modo possibile ad una partita che si prospetta sicuramente difficile. Dall'altra parte del campo ci saranno i biancocelesti agguerriti e pronti per collezionare un altro risultato utile. Tornando alla squadra friulana, questa mattina non sono arrivate delle belle notizie. Un titolarissimo ha alzato bandiera bianca ed adesso parte il conto alla rovescia per poterlo avere disponibile in vista del prossimo incontro. Ecco chi è il talento al centro del discorso.

Rodrigo Becao per il momento è ancora fuori condizione e dovrà lavorare al massimo per poter provare a tornare domenica pomeriggio alle ore 15. Questa mattina non era presente durante la prima seduta, ma ci sarà ancora tanto tempo per poter continuare a lavorare e cercare il recupero last minute. Ora come ora resta difficile anche una convocazione ed infatti mister Andrea Sottil sembra essersi già messo al lavoro. Bisogna trovare delle alternative valide e di conseguenza un piano di riserva. Dall'altra parte ci sarà uno dei migliori attaccanti del nostro campionato e di conseguenza ci vorrà una fase difensiva pressoché perfetta. Ecco chi formerà il terzetto di difesa titolare.

Il trio di partenza

In questo istante la difesa di domenica scorsa dovrebbe essere confermata e di conseguenza si scenderà in campo con Nehuen Perez al posto di Rodrigo Becao. Jaka Bijol sarà il centrale a cui verrà affidata la prima impostazione di gioco ed infine sull'out di sinistra ancora spazio per il camerunense Enzo Ebosse. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le dichiarazioni fatte da uno dei portieri più importanti della storia nei confronti dell'Udinese. Gigi Buffon ha parlato dei friulani: ecco le sue parole <<<